Karius tartışması büyüyor!
Ateş püskürdü!
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Ünlü manken Tuğçe Aral, kaleci Loris Karius'u para karşılığında öpmek isteyen Seda Akgül'e "Sen dünyaları versen Karius seni öper mi?" diye sitem etti.
Manken Tuğçe Aral, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'u para karşılığında evine çağırarak öpmek istediğini söyleyen sunucu Seda Akgül'e, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"SEN DÜNYALARI VERSEN KARIUS SENİ ÖPER Mİ"
4 Kadın Zamanı programı sunucularından Seda Akgül, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'u 3,750 TL karşılığında öpmek istediğini söyledi. Seda Akgül'ün bu sözlerine manken Tuğçe Aral, Instastory'den şu sözlerle tepki gösterdi: Pes! Pes! Pes! Annesi yaşındaki kadının teklifine bak. Parasını verip öpecekmiş! Sen dünyaları versen Karius seni öper mi acaba?"
"3,750 LİRAYA ÖPERİM"
Programda bir haber hakkında konuşan Seda Akgül, canlı yayında Loris Karius'u öpmek istediğini söyledi. Akgül, "Şimdi benim canım birine öpücük atmak istese" diyerek başladığı konuda şöyle konuştu: Şimdi Karius buraya gelse, veririm 3,750 lira. Gel kardeş der öperim.
ZEKAMI KÜÇÜMSEMEYİN, LİBİDOMU ABARTMAYIN"
Açıklamasının ardından tepki çeken çektiği için makyajsız ve sabahlıkla kamera karşısına geçen Akgül, "Zekamı küçümsemeyin, libidomu abartmayın." dedi. Akgül, sosyal medya paylaşımına, "Hakaret edenlere dava açılır... Kadının da espri yapma yeteneği vardır... Erkek erkeğe yaptığınız muhabbetleri yayınlasak kim ne kadar rezil olurdu acaba? Karius çok yakışıklı evet! Allah sahibine bağışlasın! Bana da huzur ve sıhhat versin" notunu ekledi.
Etiketler : Loris Karius, Seda Akgül, teklif, tepki, Tuğçe Aral
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