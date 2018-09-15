Karius tartışması büyüyor!

Ünlü manken Tuğçe Aral, kaleci Loris Karius'u para karşılığında öpmek isteyen Seda Akgül'e "Sen dünyaları versen Karius seni öper mi?" diye sitem etti.

Ünlü manken Tuğçe Aral, kaleci Loris Karius'u para karşılığında öpmek isteyen Seda Akgül'e "Sen dünyaları versen Karius seni öper mi?" diye sitem etti.

4 Kadın Zamanı programı sunucularından Seda Akgül, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'u 3,750 TL karşılığında öpmek istediğini söyledi. Seda Akgül'ün bu sözlerine manken Tuğçe Aral, Instastory'den şu sözlerle tepki gösterdi: Pes! Pes! Pes! Annesi yaşındaki kadının teklifine bak. Parasını verip öpecekmiş! Sen dünyaları versen Karius seni öper mi acaba?"

"3,750 LİRAYA ÖPERİM"

Programda bir haber hakkında konuşan Seda Akgül, canlı yayında Loris Karius'u öpmek istediğini söyledi. Akgül, "Şimdi benim canım birine öpücük atmak istese" diyerek başladığı konuda şöyle konuştu: Şimdi Karius buraya gelse, veririm 3,750 lira. Gel kardeş der öperim.

ZEKAMI KÜÇÜMSEMEYİN, LİBİDOMU ABARTMAYIN"