KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu öğleden sonra dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.