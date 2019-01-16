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KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR!

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR!

Sıcaklıklar düşüyor!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu öğleden sonra dağlık kesimler karla karışık yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.  

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