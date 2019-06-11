KARNE HEYECANI!

Ortaokul ve liselerde dün karne heyecanı yaşandı. 24 bin 265 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı



Orta dereceli okullarda dün karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline başlarken, ilköğretimde 17 Haziran’da karnelerin verilmesiyle tatile girilecek. İlköğretimde 27 bin 448 öğrenci karne alırken, Genel Orta Öğretimde 24 bin 265 öğrenci karne alacak. 2019-2020 Öğretim Yılı ise 16 Eylül pazartesi başlayacak. İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda, 17 Haziran Pazartesi karne ve ilkokul tamamlama belgeleri verilecek. İlköğretim Dairesi’ne bağlı (Özel Eğitim Merkezi, Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve İlkokul) 116 devlet okulunda öğrenim gören 20 bin 123 öğrenci ile 13 özel okulda öğrenim gören 7 bin 325 okul öncesi ve ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 27 bin 448 öğrenci karne alacak. Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler dün dağıtıldı. Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 32, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 devlet okulunda öğrenim gören 20 bin 781 ortaokul ve lise öğrencisi ile 8 özel kolejde öğrenim gören 3 bin 484 ortaokul ve lise öğrencisi olmak üzere toplam 24 bin 265 öğrenci karne aldı. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 22 Haziran Cumartesi günü yapılacak. 8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 18-24 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak.



