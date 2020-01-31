KARNELER VERİLDİ!

İlk ve orta dereceli okullarda bugün karnelerin verilmesiyle yarıyıl tatili başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler bugün karnelerini aldı..

İkinci dönemin ilk ders zili 17 Şubat Pazartesi günü çalacak.