Karnınızın sağ bölgesinde ağrı varsa dikkat!

Hepatit A nedir? Hepatit A nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Karaciğerde görülen viral bir enfeksiyon olan Hepatit A nedir? Hepatit A nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Genellikle hastalığı taşıyan bir insanla gıda veya su paylaşımı nedeni ile bulaşan Hepatit A hakkında bilinmesi gereken her şeyi haberimizde bulabilirsiniz… Hepatit A nedir? Hepatit A nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

HEPATİT A NEDİR?

Hepatit A, hepatit A virüsünün neden olduğu oldukça bulaşıcı bir karaciğer enfeksiyonudur. Virüs, iltihaplanmaya neden olan ve karaciğerinizin çalışma yeteneğini etkileyen çeşitli hepatit virüslerinden biridir.

Hepatit A’ya kontamine yiyecek veya sudan veya enfekte olmuş bir kişi veya nesneyle yakın temastan yakalanma ihtimaliniz çok yüksektir. Hafif bir hepatit A vakası tedavi gerektirmez. Enfekte olan çoğu kişi kalıcı karaciğer hasarı olmadan tamamen iyileşir.

Sık sık el yıkama da dahil olmak üzere iyi hijyen uygulamak, hepatit A’ya karşı korunmanın en iyi yollarından biridir. Aşılar, en çok risk altındaki kişiler için mevcuttur.

HEPATİT A BELİRTİLERİ

Hepatit A belirti ve semptomları tipik olarak virüsü birkaç haftalığına bulana kadar ortaya çıkmaz. Ancak hepatit A olan herkes bunları geliştirmez.

Hepatit A belirti ve semptomları şunları içerebilir:

– Yorgunluk

– Ani bulantı ve kusma

– Karın ağrısı veya rahatsızlığı, özellikle alt kaburgalarınızın altında sağ üst tarafta (karaciğerin bulunduğu tarafta)

– Kilo kaybı

– Düşük ateş

– Koyu idrar

– Eklem ağrısı

– Cildin ve gözlerin beyazlarının sararması (sarılık)

– Yoğun kaşıntı

Bu semptomlar nispeten hafif olabilir ve birkaç hafta içinde kaybolur. Bununla birlikte, bazen, hepatit A enfeksiyonu birkaç ay süren ciddi bir hastalıkla sonuçlanır.

HEPATİT A NEDENLERİ

Hepatit A'ya, karaciğer hücrelerini enfekte eden ve enflamasyona neden olan bir virüs neden olur. Hepatit A, virüsü taşıyan dışkı ile kirlenmiş su ve besin maddelerinin (sebze ve meyveler) ağızdan alınması yoluyla bulaşır. Virüs ellerde saatlerce canlı kalabildiği için bulaşmada ellerin rolü çok büyüktür. Okullardaki sıra ve kapı kolları, tuvaletlerdeki musluklar virüs taşıyan dışkı ile kirlenebilir, buralardan eller aracılığı ile ağızdan bulaşma daha kolay ve yaygın olur. Bu nedenle toplu yaşanan okul, işyeri, hastane gibi ortamlarda özellikle hijyen koşulları sağlanmadığında hepatit A bulaşma riski artmaktadır.

KİMLER RİSK ALTINDADIR?

– Kronik karaciğer hastalığı olanlar

– Kronik Hepatit B ve Hepatit C hastaları

– HIV/AIDS hastaları

– Pıhtılaşma bozukluğu olanlar

– Organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları

– Eşcinsel/biseksüel erkekler

– Kanalizasyon işçileri

– Hepatit A'nın yaygın olarak görüldüğü ülkelere seyahat edenler

– Sağlık kurumlarında alt bakımı hizmeti verilen servislerde (çocuk enfeksiyon servisleri, yoğun bakım üniteleri gibi) çalışan personeller

– Dışkı materyali ile çalışan laboratuvar çalışanları daha fazla risk altındadır.

HEPATİT A'DAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

– Genel temizlik kurallarına uyulmalı

– Eller su ve sabunla yıkanılmalı

– Gıda sektöründe çalışan kişilerin kontrol edilmeli

– Temiz olduğundan ve iyice piştiğinden emin olunan yiyecekler tüketilmeli

– Bölgede kuyu suyu ya da depo suyu kullanılıyorsa, klor kullanma talimatına uygun şekilde mutlaka sular klorlanmalı

– Zorunlu hallerde su en az 10 dakika kaynatılarak kullanılmalı

– Çöplerin, ağzı kapalı çöp kutularında toplanmalı ve çöp poşetlerinin ağzı kapatılarak bırakılmalıdır.

Hepatit A hastalığından korunmanın bir diğer yöntemi de aşılanmadır. Hepatit A aşısı kimyasal yöntemlerle etkisiz hale getirilmiş virüsten yapılmıştır. Aşı yapıldıktan 15 gün sonra etkili olur. Aşının koruyuculuğu % 94 – 100 olup koruyuculuğu yaklaşık 20 yıl devam etmektedir.

HEPATİT A TEDAVİSİ

Hepatit A için özel bir tedavi yoktur. Vücudunuz, hepatit A virüsünü kendi kendine temizler. Hepatit A vakalarının çoğunda, karaciğer altı ay içinde kalıcı bir hasar olmadan iyileşir. İhtiyaca göre istirahat ve bulantı ile kusmaya yönelik ilaç tedavisi önerilir.