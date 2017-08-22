KARPAZ’DA EŞEKLER TOPLANIYOR

Karpaz bölgesindeki hür eşekler, bölgedeki Milli Park’ta özel bir bölgeye toparlanıyor. Veteriner kontrolünde kayıt altına alınan eşekler, evcilleştirilerek ihtiyaç duyan çiftçilere verilebilecek.

Karpaz bölgesindeki hür eşekler, bölgedeki Milli Park’ta özel bir bölgeye toparlanıyor. Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın projesi çerçevesinde Taşkent Doğa Parkı ile işbirliği halinde kafeslerle toplanmaya başlanan eşekler, veteriner kontrolünde kayıt altına alınıyor. Proje kapsamında, anne sütünden kesilen eşekler ise evcilleştirilerek ihtiyaç duyan çiftçilere verilebilecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “40 yıldan beridir Karpaz halkı için büyük bir sorun haline gelen eşek sorununun giderilmesi için ciddi bir adım atıldı. Karpaz halkı tarafından ekinlere zarar verdiği gerekçesiyle büyük sorun teşkil eden hür eşek sorunu ortadan kalkıyor. Yürütülen proje kapsamında bölgelere kafesler kuruldu ve eşekler toplanmaya başladı” ifadelerine verildi.

Açıklamaya göre proje kapsamında bölgelere kurulan kafeslerle eşekler toplanarak kayıt altına alınacak ve veteriner hekimler tarafından kontrolden geçirilecek.

Eşekler, projenin sonraki aşamasında Dipkarpaz Milli Parkı alanında tellenmiş özel bir bölgede yaşamlarını devam ettirecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katkı koyan Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teşekkür etti.

Üreticilerin hür eşeklerin kendilerine verdikleri zararlarla ilgili şikâyetleri bulunduğunu, eşeklerin trafik kazaları dâhil birçok konuda tehlike yarattığını belirten Ataoğlu, eşeklerin Mehmetçik beldesine kadar ulaşarak zarar verdiğini söyledi.

Kurulan kafeslerde toplanan eşeklerin zarar görmeden araçlarla belirlenen telli bölgeye aktarılacağını anlatan Ataoğlu, rahatsızlığı bulunan eşeklerin de tedavilerinin veteriner hekim tarafından yapılacağını anlattı.

Ataoğlu, anne sütünden kesilen eşeklerin de evcilleştirilerek ihtiyaç doğrultusunda çiftçilere verilebileceğini ifade ederek, kulaklık takılacak eşeklerin sayısının da ortaya çıkacağını belirtti.

Bunun turizm açısından da önemli bir proje olduğunu belirten Ataoğlu, telli bölgede toplanacak eşeklerin bakımının bakanlığının ilgili birimi tarafından yapılacağını söyledi ve milli parkın içinde bulunacak eşekleri ziyaret etmek isteyenlerden cüzi bir giriş ücreti alınacağını ekledi.

Açıklamaya göre, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da, Dipkarpaz’da 40 yıldır devam eden eşek sorununun bölgenin kanayan yarası haline geldiğini ifade ederek, bu sorunun Bakan Ataoğlu sayesinde çözüleceğini kaydetti.

Star Kıbrıs