KARPAZ'DA GERİ ADIM!

Karpaz Altın Kumsal’da derecelendirme çalışması ve Şehir Planlama Dairesi’nin hazırladığı projenin, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun dünkü toplantısında ele alınması beklenirken, proje, Başbakan Erhürman’ın talimatıyla gündeminden çıkarıldı.

Eniz ORAKCIOĞLU

Karpaz Altın Kumsal’da derecelendirme çalışması ve Şehir Planlama Dairesi’nin hazırladığı proje, Anıtlar Yüksek Kurulu toplantısında dün görüşülmesi beklenirken, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Başbakan Tufan Erhürman’ın girişimleri sonucu ele alınmadı. Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgiye göre, Başbakan Erhürman çevrecilerin hassasiyetleri de dinlendikten sonra, projenin yeni baştan düzenlenmesi talimatı verdi.

Proje yenilenecek

Gerek Yeni Bakış’ın haberi, gerekse çevre örgütlerinin gösterdiği tepki sonucunda, dün İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Başbakan Tufan Erhürman bu konu hakkında girişim başlattı. Bu girişimler doğrultusunda da Anıtlar Yüksek Kurulu’nun dünkü toplantısında, Karpaz Altın Kumsal’da derecelendirme çalışması ve Şehir Planlama Dairesi’nin hazırladığı proje gündemden çıkarılarak, çevrecilerin hassasiyetleri de dinlenerek yeni baştan düzenlenmesi kararı alındı.

“Proje durduruldu”

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarpten, projenin Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanan Altın kumsal’ın üzerine 3 adet banyo, tuvalet, duş ve büyük bir kafeterya yapılmasını kapsadığını belirterek, “Bu projenin hayata geçmesi demek, hemen hemen her yerde aynı şeylerin yapılması için önünün açılması anlamına gelmekteydi. Diğer yandan da bu proje ile Karpaz’ın yapılaşmasına da onay verilmiş olacaktı. Bu aşamada proje kaldırılmasa da durduruldu ve bunula ilgili ilgili sivil toplum örgütleri ile de görüşülerek daha sağlıklı bir adım atılacağı belirtildi” dedi.

“Ne şekilde ve nereye yapılacağı konuşulacak”

Sivil toplum örgütleri birlikte çalışılarak yeniden düzenlenecek projenin de Karpaz’da Altın Kumsal’ın ve Karpaz’daki mevcut sıkıntıları gidermeye yönelik olacağını anlatan Sarpten, “Bu noktada gereken duş, tuvalet, kafeterya yapılacaksa da bunların ne şekilde ve nereye yapılacağı şeklindeki çalışmalardan bahsediyorum” diye konuştu.

Yeni Bakış