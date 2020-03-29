Karpaz'da marketler, eczaneler ve fırınlar çalışacak

Sokağa çıkma yasağı olan bölgede temel ihtiyaçların nasıl giderileceği Karpaz Koordinasyon Kurulu tarafından birtakım kararlarla düzenlendi.

Karpaz Koordinasyon Kurulu Kararları Şöyle:

Sokağa çıkma yasağı olan bölgede market ve eczaneler 08.00 12.00 arasında açık olacak ve siparişler telefonla verilecek. Siparişler 12.00 -15.00 arası market elemanları ve belediye çalışanları tarafından ihtiyaçlı kişilere ulaştırılacak

Eczane hizmetleri için Yenierenköy’deki Gürsel Eczanesi (0548 826 18 16 -374 51 70) ve Dipkarpaz’daki Gürsel 2 Eczanesi (0542 862 60 26 ) hizmet verecek

Ekmek fırınları 20.00-08.00 saatleri arasında üretim yapacak ve 08.00 – 10.00 saatleri içerisinde sadece bölge marketlerine servis edecek. Bölgedeki hayvancı, sera üreticisi ve arıcılar belli saatler içinde faaliyetlerini yürütebilecek

Kasaplar stokları bitene kadar siparişle satış yapabilecek.

Hayvancılara yem ve ilaç temini için 5 noktadan satış yapılacak. Veteriner hekim de görevlendirildi