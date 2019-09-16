KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI!

Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda yağmurdan dolayı kayan araç, karşı şeride geçip takla attı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazası, hasarla atlatıldı. Kaza saat 11.15 sıralarında meydana geldi. 20 yaşındaki Berke Şahin, yönetimindeki MY 758 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Borusan Ormanları yakınlarında zaman yağmurdan dolayı yolun ıslak ve kaygan oluşu nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Orta refüjden karşı şeride geçip takla atan araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.



