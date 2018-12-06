KARŞI ŞERİDE GEÇTİ!

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda dün öğle saatlerinde yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı seride uçtu ve karşıdan gelen araçla çarpıştı, kazada iki araç sürücüsü hafif yaralandı

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunun Ulukışla - Turunçlu arasındaki kısmında dün öğleden sonra meydana gelen kaza korkuttu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, 27 yaşındaki Safa Bekmez, yönetimindeki RB 720 plakalı araç ile Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada Ulukışla kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje düşüp ardından karşı seride geçti ve o esnada karşıdan gelen 23 yaşındaki Cenap Karabulut yönetimindeki LU 696 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.