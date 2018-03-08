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KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYAYA ARABA ÇARPTI!

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYAYA ARABA ÇARPTI!

Lefkoşa'da kaza!

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Lefkoşa'da bugün saat 11:30 sıralarında Ortaköy'de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, Niyazi Güvenir (E-55), yönetimindeki PF 691 Z plakalı araç ile başbakanlık ışıklarına doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Rıdvan Çelebi (E-26)'ye çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya kaldırdığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

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