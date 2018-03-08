KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYAYA ARABA ÇARPTI!
Lefkoşa'da kaza!
A+A-
Lefkoşa'da bugün saat 11:30 sıralarında Ortaköy'de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, Niyazi Güvenir (E-55), yönetimindeki PF 691 Z plakalı araç ile başbakanlık ışıklarına doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Rıdvan Çelebi (E-26)'ye çarptı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya kaldırdığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.