Karşıyaka’da korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13:00 sıralarında, Karşıyaka’da, Atilla Köşkcü (E-26) yönetimindeki FT 093 plakalı araç ile anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Altuğ Özşehitoğlu (E-20) yönetimindeki RM 206 plakalı aracı sağ tarafından geçemeye çalıştığı esnada, RM 206 plakalı araç sürücüsünün ise sağa sinyal verip evine dönüşe geçmek için dönüşe geçmeye çalıştığı sırada çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden FT 093 plakalı araç yolun solunda bulunan 26 nolu evin demir korkuluklarına çarpıp sağ yan kısmi üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan FT 093 plakalı araç sürücüsü Atilla Köşkcü, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek sol kol dirsek ve kalça kemiği kırığı teşhisi ile tedavisi halen sürüyor. Polisin soruşturması devam etmektedir.