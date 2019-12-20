KARTAL HARMAN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!

Girne Karaoğlanoğlu’nda trafik kazası meydana geldi.

Girne Karaoğlanoğlu’nda Kaya Palazzo Otel mevkiinde meyadana gelen kazada gazeteci Kartal Harman ağır yaralandı.

Görgü tanıklarının iddalarına göre kamyon sürücüsü Mehmet Serdar Fansa , Kartal Harman’ın kullandığı beyaz BMW marka araca çarptı.

Kazada her iki sürücüde yaralandı.Kartal Harman’ın kollarında ve kaburgalarında kırıklar oluştu.

Yaralılar Girne Dr. Akçiçek hastanesine kaldırıldı.Harman, Girne Akçiçek Hastanesi’nden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine sevk edildi.

Kaza sonucu araçlarda ise büyük maddi hasar meydana geldi.