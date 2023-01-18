Kartel usulü infaz! 10 aylık bebeğe bile acımadılar

ABD'nin Goshen isimli küçük bir köyünde kartel dehşeti yaşandı. Aynı aileden 4 neslin birden öldürüldüğü olayda kahreden bir detay insanlık ölmüş dedirtti.

Sık sık Meksika'da yaptıkları vahşetle gündeme gelen karteller, bu sefer başka bir ülkede suça karıştı. ABD'nin California eyaletinde meydana gelen olayda, bir ailenin 6 üyesi hayatını kaybetti.

Korkunç olay California'ya bağlı 3 bin kişinin yaşadığı Goshen köyünde gerçekleşti. Polis, cinayeti ' Kartel işi idam' şeklinde değerlendirirken olaya karışan 2 kişinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

'ÖLMEMEK İÇİN YAPACAĞI TEK ŞEY KAPIYI TUTMAKTI'

Konuyla ilgili konuşan bölgenin Şerifi Mike Boudreaux trajik olaya karışanların isminin bilindiğini ancak soruşturmanın güvenliği sebebiyle daha fazla detaya girmek istemediğini aktardı. Şerif Boudreaux, cinayetin planlı ve kasıtlı olduğuna da vurgu yaparak ' Katliam kesinlikle tesadüf değildi. Korkunç olayı tasarladıktan sonra gerçekleştirdiler' dedi.

İhbar üzerine bölgede yaşadıklarını da anlatan şerif, saldırıda hayatta kalan bir kişinin kartel üyelerini içeri sokmamak için kapıda direndiğini söyledi. Şerif söz konusu kişiyle ilgili 'Öyle bir korku içindeydi ki... ölmemek için yapabileceği tek şey kapıyı tutmaktı' dedi.

FBI SALDIRGANLARIN BAŞINA ÖDÜL KOYDU

Evde bulunan kişilerin kimliği hakkında da küçük bir detay veren şerif, "Şunu açıkça ifade edeyim, bu evdekilerin hepsi çete üyesi değildi" diyerek, anne ve çocuğun masum olduklarını da sözlerine ekledi. FBI tarafından yapılan açıklamada ise saldırganları yetkililere teslim edenlere 10 bin dolar para ödülü verileceği açıklandı. Yetkililer saldırganların yakalanması için Meksika ve Kanada sınırına kadar olan geniş bir bölgeyi abluka altına aldıklarını da belirtti.

10 AYLIK ÇOCUĞUN ANNESİ 16 YAŞINDA

Öte yandan katliamda ölen kişilerin kimliği de belli oldu. Aynı aileden 4 neslin katledildiği saldırıda 72 yaşındaki Rosa Parraz, 52 yaşındaki Eladio Parraz Jr, 50 yaşındaki Jennifer Analla, 19 yaşındaki Marcos Parraz, 16 yaşındaki Elyssa Parraz ve onun çocuğu 10 aylık Nycholas Parraz hayatlarını kaybetti.

Milliyet