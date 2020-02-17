KASAP REYONLARINDA YENİ UYGULAMA!
Bugünden itibaren başladı!
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Mezbahalarda kesilen hayvanların kategorisine göre mühürlenmesi işlemi bugünden itibaren başlatıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin, kasap reyonundan et satın alırken kuzu, koyun, inek, düve, tosun, oğlak, keçi, teke, koç kategorisine göre tercih hakkı bulunuyor.
Tüm belediyelere ve mezbahalara gerekli düzenlemeyi yapmaları için genelge gönderildi.
Etiketler : Mezbahalarhayvanların kategorisi, mühürlenme
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