KASASI KIBRIS'TA ÇIKTI!

Türkiye'de SPK'nın açıkladığı meblağlarla kasasının KKTC olduğunu ortaya koyduğu Çiftlik Bank skandalında FETÖ sermayesi izi çıktı...

Çiftlik Bank'ın, İnegöl'deki tesislerini, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada ev hapsi verilen bir iş adamına ait şirketten yaklaşık 12 milyon liraya satın aldığı öğrenildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye olan, ardından Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebi sonrası bir üst mahkeme tarafından ev hapsi verilen iş adamı E.A'nın sahibi olduğu şirkete ait İnegöl'e bağlı Sungurpaşa Mahallesi Yıvgınlık mevkisindeki tesislerin, geçen yıl ekim ayında Çiftlik Bank'a satıldığı öğrenildi.

Çiftlik Bank'ın, içindeki büyükbaş hayvanlarla birlikte yaklaşık 12 milyon liraya satın aldığı çiftliği, 5-6 aydır kullandığı belirtildi.

Müşterilerine yatırımlarının karşılığını vermeyen ve Türkiye’de gündemdeki yerini koruyan Çiftlik Bank’ın Türkiye SPK raporlarında verilen sayılara göre toplanan paraların yaklaşık olarak üçte birinin toplamda 511 milyon lira KKTC’ye aktarılmıştı.

ÇİFTLİK BANK, İNEGÖL’DEKİ TESİSİNİ FETÖ SANIĞININ ŞİRKETİNDEN ALMIŞ

Çiftlik Bank'ın, İnegöl'deki tesislerini, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada ev hapsi verilen bir iş adamına ait şirketten yaklaşık 12 milyon liraya satın aldığı öğrenildi.

Çiftlik Bank'ın, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tesislerini, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada ev hapsi verilen bir iş adamına ait şirketten yaklaşık 12 milyon liraya satın aldığı ortaya çıktı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye olan, ardından Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebi sonrası bir üst mahkeme tarafından ev hapsi verilen iş adamı E.A'nın sahibi olduğu şirkete ait İnegöl'e bağlı Sungurpaşa Mahallesi Yıvgınlık mevkisindeki tesislerin, geçen yıl ekim ayında Çiftlik Bank'a satıldığı öğrenildi.

Çiftlik Bank'ın, içindeki büyükbaş hayvanlarla birlikte yaklaşık 12 milyon liraya satın aldığı çiftliği, 5-6 aydır kullandığı belirtildi.

Çiftlik Bank mağduru yaklaşık 200 kişilik grup, 13 Mart'ta İnegöl'deki büyükbaş hayvan tesislerinin önünde toplanmış, zararlarına karşılık tesislerdeki hayvanları almak istemişti. Tesislere gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi almıştı.

KKTC MERKEZ BANKASI NE YAPTI?

Çok yüksek paralar transfer edilirken KKTC Merkez Bankası’nın bu konuyla ilgili geçmişte nasıl bir çalışma izlediği kamuoyunun gündemine gelmişti.

Ülkeden çıkışlarda belli bir miktar parayı dahi yanınızda taşımazken bu kadar uçuk rakamların havaleleri yapılırken Merkez Bankası bu konuda ne yapmıştır? Hali hazırda bulunan para ve kambiyo yasasına göre; “gerçek ve tüzel kişilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ülke haricine ve ülke haricinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine bankaları aracı olarak kullanmak kaydıyla, yapacakları havaleler ve para hareketleri, gönderen ve alıcıya ilişkin isim ve adreslerin kaydedilmesi kaydıyla, döviz dahil, serbesttir. Gelen ve giden havalelerin toplam tutarları Merkez Bankasına bildirilir. Bu bildirime ilişkin usul ve esaslar; gönderen ve alanın isim ve adresleri dahil olmak üzere, Merkez Bankasınca tespit edilir ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tebliğle Döviz Hareketleri düzenlenir. Ancak, gerçek ve tüzel kişilerin bir suç işleyerek maddi değer elde etmesi ve adli makamlarca takibata uğraması veya söz konusu suçtan dolayı mahkum olması durumunda, elde edilen söz konusu maddi değerler bu madde kuralları kapsamı dışındadır” denilmiştir. Şu anda adli bir suç olduğuna göre Merkez Bankası, Türkiye ile koordineli bir şekilde nasıl bir yol haritası belirleyeceği de merak konusudur.

Kaçak CEO Mehmet Aydın paraların neden Kıbrıs’ta toplandığını ise “Kıbrıs'ta gelir vergisi ve KDV yok, bu nedenle dünyanın birçok yerindeki merkezlerimizin elde ettiği gelirler Kıbrıs'ta toplanıp daha sonra sermaye artırımı olarak Türkiye'ye geri dönüyor. Yatırımlarımızın hepsini Türkiye'de yapıyoruz. Bu vergiden kaçmak değil vergiden kaçınmaktır, bu da suç değildir” diye ifade etmişti.

Kıbrıs Postası