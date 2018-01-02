KASAYI ALDI GÖTÜRDÜ

Suna ERDEN

Girne-Çatalköy’de Aralık ayı 2017 tarihinde yaşanan hırsızlık olayında İbrahim Kurt isimli şahsın, evine girdiği yabancı uyruklu ailenin 214 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldığı öne sürüldü. Olaydan sonra başlatılan soruşturma sonucu tespit edilen zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlının aileye ait takıları kasasıyla birlikte çaldığı açıklandı. Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, iddiaları aktardı.

Polis, zanlının 21-24 Aralık 2017 tarihleri arasında Çatalköy'de A.N. isimli kadına ait eve pencereden girdiğini, dolap içerisinde bulunan dijital kasa ve kasa içerisinde bulunan A.N. ile ailesine ait 5 adet pasaportu, içinde 214 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan dijital kasayı çaldığını açıkladı.

Çaldıkları servet değerinde

Polis, kasada bulunan her biri iki karatlık 2 küpe, 1 kolye ve 1 yüzükten oluşan pırlanta takı seti, aile yadigarı olan ve 1940 yılından kalma altın yüzük, yeşil taşlı yüzük, iki küpe ve bir yüzükten oluşan takı seti, iki gümüş broş, beyaz altın kolye, kırmızı altından iki çift küpe, kırmızı Rus altınından olan kırık yüzük, kenarları timsah derisi, ortası pırlanta olan bir çift kol düğmesi, bin 500 Sterlin nakit para çaldığını söyledi. Zanlının önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, çalınan eşyaların arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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