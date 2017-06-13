KASİSTEN GEÇERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Mağusa Maraş’ta Çorap Fabrikası olarak bilinen bölgede bu akşam meydana gelen trafik kazasında Recai Aktaş ağır yaralandı.

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Maraş’ta Çorap Fabrikası olarak bilinen bölgede bu akşam meydana gelen trafik kazasında Recai Aktaş ağır yaralandı. Bu akşam saat 22.20 raddelerinde 65 yaşındaki Recai Aktaş kullanımındaki NY 426 plakalı motosiklet ile seyrederken kasisten geçtiği esnada dengesini kaybederek motosikletten düştü.

Kaza sonucu ağır yaralanan ve beyin kanaması geçiren Recai Aktaş kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kaza sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Eda Melek Atlas isimli kız çocuğu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yenidüzen