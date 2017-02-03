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Kate Moss’un üstsüz pozu

Kate Moss’un üstsüz pozu

Yılların sadece yaş kattığı kusursuz model Kate Moss, Mert Alaş'ın objektifine üstsüz poz verdi.

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İkonik süpermodel Kate Moss, W Magazin dergisi için üstsüz poz verdi.

90’ların en ünlü modellerinden biri olan 43 yaşındaki Moss, yıllara meydan okuyor. Seksiliğinden hiç bir şey kaybetmeyen dünyaca ünlü model, Türk fotoğrafçı Mert Alaş’ın objektifine poz verdi.

 

 

KATE by #mertandmarcus for @wmag styled by @edward_enninful AD @marcascoli #katemoss

Mert Alas (@mertalas) tarafından paylaşılan bir fotoğraf (2 Şub 2017, 06:09 PST)

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