Kate Moss’un üstsüz pozu
Yılların sadece yaş kattığı kusursuz model Kate Moss, Mert Alaş'ın objektifine üstsüz poz verdi.
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İkonik süpermodel Kate Moss, W Magazin dergisi için üstsüz poz verdi.
90’ların en ünlü modellerinden biri olan 43 yaşındaki Moss, yıllara meydan okuyor. Seksiliğinden hiç bir şey kaybetmeyen dünyaca ünlü model, Türk fotoğrafçı Mert Alaş’ın objektifine poz verdi.
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