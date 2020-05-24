“Katil! İşini düzgün yap!”

Koronavirüs nedeniyle ölümlerin hızla arttığı Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün akşam sosisli sandviç almak için sokağa çıktığında kalabalıkların tepkisiyle karşılaştı.

Bir protestocu Devlet Başkanı’na ‘Katil!” diye bağırırken, bir diğeri ise ‘İşini düzgün yap!” diyerek tepki gösterdi.

Covid-10 nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bini aştığı Brezilya, toplam vaka sayısında ise ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Koronavirüse karşı sıkı karantina tedbirlerine karşı çıkan Bolsonaro, salgın yayılırken destekçilerine düzenlediği mitinglerde seslenmeyi tercih etmişti.