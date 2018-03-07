KATİL OLMAKTAN KURTULDU, 4 YIL HAPİS CEZASINDAN KURTULAMADI

Ahmet VAMIK

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Muhammed Burak Öcal’ı bıçakla ağır şekilde yaralayan sanık Ahmet Manzele aleyhine verilen kararı açıkladı.

Geçtiğimiz yıl, üniversite öğrencisi iki farklı gurubun arasında yaşanan kavga sırasında tasarrufunda bulundurduğu bıçağı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Burak Öcal’ın göğsüne ve karnına 4 kez saplayarak ağır yaralayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ahmet Manzele, yargılandığı Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“Müştekinin hayatının kurtulması büyük şans”

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu.

Sanık aleyhine verilen kararı açıklayan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, sanığın işlemiş olduğu suçun vahametine dikkat çekerek, meselenin müşteki konumundaki Muhammed Burak Öcal’ın hayatının kurtulmasının sanık için çok büyük bir şans olduğuna vurgu yaptı ve müştekinin hayatını kaybetmiş olması ihtimalinde olayın ulaşabileceği boyutun önemine dikkat çekti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, sanık Ahmet Manzele’ye 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Girne’de 5 Nisan 2017 tarihinde, 19 yaşındaki Ahmet Manzele, 23 yaşındaki Hassan Osama Elsennussi bir taraf olup, 21 yaşındaki Burak Muhammed Öcal ve 23 yaşındaki Kürşat Batur Özcan ile kavga ettikleri esnada; Ahmet Manzele tasarrufunda bulundurduğu 20 cm uzunluğunda bıçağı Burak Muhammed Öcal’ın göğsüne ve karnına saplamıştı.

Meydana gelen olayda ciddi şekilde yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Burak Muhammed Öcal, 8 günün ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Kıbrıs