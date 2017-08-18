KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!
Yaşar Akdoğan Cezaevine Gönderildi
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Akile Nacisoy davasıyla ilgili ” adam öldürme” suçlaması getirilen eşi Yaşar Akdoğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Eşi Akile Nacisoy’u öldürmekle suçlanan Yaşar Akdoğan, 2 ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderildi. Akdoğan yargılanmay cezaevinde bekleyecek
Etiketler : Akile Nacisoy, Yaşar Akdoğan
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