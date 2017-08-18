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KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Yaşar Akdoğan Cezaevine Gönderildi

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Akile Nacisoy davasıyla ilgili ” adam öldürme” suçlaması getirilen eşi Yaşar Akdoğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Eşi Akile Nacisoy’u öldürmekle suçlanan Yaşar Akdoğan, 2 ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderildi. Akdoğan yargılanmay cezaevinde bekleyecek

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