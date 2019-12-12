KATİL ZANLISI YOUTUBER ÇIKTI!

Tatil için geldiği ülkemizde ilk olarak denize düşerek kaybolduğu açıklanan ardından da öldürüldüğü kaydedilen Halil Karakız’ı öldüren arkadaşı Arif Gökçek’in YouTuber olduğu öğrenildi. Arif Gökçek’in Türkiye’de Youtuber’lık yaptığı ve Youtube’da birçok videosunu olduğu kaydedildi. Ülke gündemini sarsan olay Türkiye medyasında da geniş şekilde yayınlandı. Sputnik, Halil Karakız’ın şüpheli ilgili ölümüyle ilgili habere “Youtuber, arkadaşını öldürdü” başlığıyla yer verirken Hürriyet Gazetesi de habere yer verdi.

İşte o haber: