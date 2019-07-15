KATIRCI AİLESİ FERTLERİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Gözyaşları sel oldu...
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Kaplıca’da Tulumba mevkiinde denize girerek hayatını kaybeden Katırcı ailesinin fertleri dün gözyaşları arasında Büyükkonuk’ta toprağa verildi.
Büyükkonuk’taki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı Bakanlar, Milletvekilleri, siyasiler, belediye başkanları, askeri erkan, bölgedeki vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazını Din İşleri Başkanı Talip Atalay kıldırırken,cenazeye katılanlar gözyaşlarına boğuldu.
Kaplıca’da Tulumba mevkiinde Cuma günü 48 yaşındaki Ramazan Katırcı, 40 yaşındaki Filiz Katırcı ve 18 yaşındaki Merve Katırcı ve 13 yaşındaki Mert Katırcı dalgalara kapılarak hayatlarını kaybetmişti.
12 yaşındaki Barış Katırcı’nın tedavisi ise hala devam ediyor.
Etiketler : Katırcı ailesi, boğulma, cenaze, Büyükkonuk
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