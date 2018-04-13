KATLEDİLİŞİNİN 6 YILI...

Ülke genelinde infiale neden olan ve KKTC’nin utanç davası olarak anılan küçük Mustafa’nın babası tarafından katledişinin ardından 6 yıl geçti

7 Nisan 2012 yılında 7 yaşında babası tarafından vahşice öldürülen küçük Mustafa Diker’in bugün 6. ölüm yıldömü… Babası tarafından öldürülüp Haspolat’a atılan Mustafa Diker yaşasaydı bugün 13 yaşında olacaktı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Diker’e tecavüz ederek öldürmek suçlamasıyla yargılanan Erol Diker‘e müebbet hapis cezası verilmişti.