Kavga etmeye bankaya gitti!

Şarkıcı Demet Akalın, Haliç Kongre Merkezi'nde vereceği bir konser öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Konser öncesi gazetecilerin karşısına çıkan Demet Akalın, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Muhabirlerin “Bir bankanın sponsor olduğu konserdeyiz. Siz kredi kartı kullanıyor musunuz?” şeklindeki sorusuna Akalın, “Geçen ay bir tanesini iptal ettim. 10 senedir kullanmadığım bir kartım vardı. Faizi falan gelmiş. Kavga etmeye gittim. Zaten benimle muhatap olmak istemediler ve hemen iptal ettiler. Ama 10 senedir kullanmıyorum yani” dedi.