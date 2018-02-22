KAVGADAN KAÇARKEN ARABA ÇARPTI!

Girne’de dün öğle saatlerinde iki taraf arasında çıkan kavgadan kaçmak isteyen 26 yaşındaki genç kendini caddedeki aracın önünde buldu. Aracın çarptığı 26 yaşındaki C.Ş.’nin (E) ayağı kırılırken, kavgaya karışan 4 kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında, Girne’de bir iş yerinde O.N.(E-29), B.N. (E-28) ve K.K.(E-29) ile aralarında sorun bulunan C.Ş. (E-26) ve O.S. (E-21) kavga etti. Taraflar birbirlerine vururken, kavgadan kaçmak için koşarak yola çıkan C.Ş.’ye araç çarptı. Söz konusu kişinin sağ ayak kaval kemiği kırıldı, kavga eden şahıslarsa tutuklandı. C.Ş. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi ortopedi servisinde müşahede altına alındı.