Kavgamızın bir seviyesi vardı

Hande Yener, yıllarca küs kaldığı popçu Demet Akalın'la barıştıktan sonra ilk kez konuştu.

Diyarbakır’daki Tren adlı mekanın açılışında sahneye çıkan Hande Yener, Demet Akalın’la barışmasıyla ilgili soruları yanıtladı

Hande Yener şöyle konuştu:

"En son Demet’le ne olmuştu, ne bitmişti hatırlamıyorum ama güzel örnek oldu. Kısa ve net çözüm. Ben onayladım, Demet onayladı.

Biz bu anlamda herkese örnek olalım dedik. Kavgalarımızın bir seviyesi vardı. Şu anda gündeme bakıyorum da o yüzden iyiymişiz yani."

Hande Yener, sahne kostümüyle ilgili sorulara, ”Sokak stili yaptım. Zamanında Kemal Doğulu’yla yakaladığım uyumu şimdi Kadir Kılıç’la yakaladım” dedi.