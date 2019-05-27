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KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLACAK!

KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLACAK!

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Meteoroloji Dairesinin hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

28 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37-40 ºC, sahillerde 28-31 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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