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KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLACAK!

KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLACAK!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8 ile 10 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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