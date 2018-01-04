Kavuşmaya, bu hasreti dindirmeye çok az kaldı!
Sürpriz gelişme!
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Boşanacakları yönünde haberler basına yansıyan Mustafa Sandal ile Emina Sandal cephesinde sürpriz gelişme.
Boşanma haberleriyle ilgili yorum yapmaktan kaçınan çiftten yeni bir atak geldi. Yeni şarkılarını sevenleriyle buluşturmak için stüdyoya giren Mustafa Sandal sosyal medya hesabından paylaştığı videoya eşi Emina Sandal'ı da etiketleyerek 'Azıcık daha sabır... Kavuşmaya, bu hasreti dindirmeye çok az kaldı' notunu düştü.
Etiketler : Mustafa Sandal, Emina Sandal , sürpriz gelişme
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