KAYA TUZU YARARLI MI, ZARARLI MI?

Prof. Canan Karatay'ın uzun bir süredir dile getirdiği "kaya tuzu faydalı" açıklamasına itiraz var. Kalp ve Damar Cerrahı Bülent Polat, kaya tuzu tüketiminin normal tuz tüketimi kadar zararlı olduğu görüşünde. Polat'a göre, böbrek, tansiyon ve kalp hastaları tuzun her türünden uzak durmalı.

Kaya tuzu faydalı mı? Yoksa sofra tuzunun barındırdığı tehlikeleri barındırıyor mu?

Canan Karatay'ın kaya tuzunun sağlıklı olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösteren Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Bülent Polat, “Kaya tuzu diyerek insanların avuç avuç bol miktarda almalarını tavsiye etmek tıbbi olarak büyük bir yanlış. Bir kalp hastası, bir tansiyon hastası söylenenlere uyup avuç avuç tuz alırsa büyük sıkıntı çıkar” dedi.

“KAYA TUZU DA SODYUM KLORÜR İÇERİYOR”

Dr. Polat, özellikle kalp ve tansiyon hastalarının tuzun her türünden uzak durması gerektiğini belirterek, “Hipertansiyon, kalp, böbrek yetersizliği ve kalp kapakçığı hastalarında tuzu kısıtlıyoruz. Sodyumun su tutucu etkisi bunlarda hayati tehlikeye yol açabilir. Biz bu insanlara tuzu kısıtlarken kaya tuzunu alabilirsiniz dememiz mümkün değil çünkü kaya tuzu da sodyum klorür içeriyor” diye konuştu.

“HASTALAR TEDAVİLERİNİ BIRAKIYOR”

Bazı hastalarının medyadaki haber ve demeçlerden sonra hekimlerinin önerdiği tedaviyi uygulamaktan vazgeçtiğine dikkat çeken Dr. Polat, şunları söyledi:

“Biz bu yanlış mesajların etkisini birebir yaşıyoruz doktor olarak. Mesela tuz kısıtlaması olan hastamız yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ile geliyor. Vücudunda ödem olmuş, ‘ben turşu yemeye başladım, çok faydalıymış, hem de tuz” diyor. Bu son derece yanlış.”