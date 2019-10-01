KAYIP ARANIYOR!

Emine EĞER kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldi ve halen daha geri dönmedi.

Lefkoşa’da Emine EĞER (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ; 29.09.2019 tarihinde, 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Emine EĞER (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir. Soruşturma devam etmektedir.