KAYIP ARANIYOR!

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Emine EĞER kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldi ve halen daha geri dönmedi.
Lefkoşa’da Emine EĞER (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ; 29.09.2019 tarihinde, 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Emine EĞER (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Emine EĞER, kayıp, aranma
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