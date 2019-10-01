Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KAYIP ARANIYOR!
KAYIP ARANIYOR!

KAYIP ARANIYOR!

Dikkat!

A+A-

Emine EĞER kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldi ve halen daha geri dönmedi.

Lefkoşa’da Emine EĞER (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ; 29.09.2019 tarihinde, 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Emine EĞER (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir. Soruşturma devam etmektedir.

71589176_511700386332888_1825257205541109760_n.jpg

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.