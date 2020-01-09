KAYIP ARANIYOR!

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Lefkoşa’da sakin Gamze GÜNEŞ (K-30)’in 27.12.2019 tarihinden beridir çalışmakta olduğu iş yerinden ayrıldığı ve o günden beridir haber alınmadığı 07.01.2020 tarihinde polisin bilgine gelmesi üzerine bahse konu şahıs aranıyor. Soruşturma devam ediyor.



