Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KAYIP ARANIYOR!
KAYIP ARANIYOR!

KAYIP ARANIYOR!

27 Aralık'tan beri kayıp!

A+A-

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Lefkoşa’da sakin Gamze GÜNEŞ (K-30)’in 27.12.2019 tarihinden beridir çalışmakta olduğu iş yerinden ayrıldığı ve o günden beridir haber alınmadığı 07.01.2020 tarihinde polisin bilgine gelmesi üzerine bahse konu şahıs aranıyor. Soruşturma devam ediyor.

 

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.