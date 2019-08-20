KAYIP ASKER ÖLÜ OLARAK BULUNDU!

12 Ağustos tarihinden bu yana kayıp olan asker Mustafa Alamur ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da Topcu Bulvarı üzerinde bir yarım inşaat içerisinde ölü olarak bulunan Mustafa Alamur’un kendi yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.