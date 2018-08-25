Kayıp Gençlerden Biri Bulundu

Kayıp olduğu bildirilen 16 yaşındaki Kardelen Korkmaz, Gazimağusa’da tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos’tan beri kayıp olduğu bildirilen Gelincik’de sakin Kardelen Korkmaz, dün Gazimağusa’da bulundu.

Yılmazköy’de sakin 16 yaşındaki Nurana Yanbeyeva ise, 23 Ağustos saat 07.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahından ayrılıp geri dönmedi. Yanbeyeva halen aranıyor.