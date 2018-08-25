Kayıp Gençlerden Biri Bulundu
Kayıp olduğu bildirilen 2 gençten biri bulundu
A+A-
Kayıp olduğu bildirilen 16 yaşındaki Kardelen Korkmaz, Gazimağusa’da tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos’tan beri kayıp olduğu bildirilen Gelincik’de sakin Kardelen Korkmaz, dün Gazimağusa’da bulundu.
Yılmazköy’de sakin 16 yaşındaki Nurana Yanbeyeva ise, 23 Ağustos saat 07.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahından ayrılıp geri dönmedi. Yanbeyeva halen aranıyor.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.