KAYIP KIZ KARDEŞLER BULUNDU!

KAYIP İLKNUR KÜÇÜK VE YAĞMUR KÜÇÜK LEFKOŞA’DA TESPİT EDİLDİ

Kayıp İlknur Küçük ve Yağmur Küçük, Lefkoşa’da tespit edildi. Polisten verilen bilgiye göre, 12 Ekim’den beri kayıp oldukları bildirilen Lefkoşa’da sakin İlknur Küçük (K-14) ve Yağmur Küçük (K-13) bugün Lefkoşa’da tespit edildi.



