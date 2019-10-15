KAYIP KIZ KARDEŞLER BULUNDU!
Kayıp kız kardeşler bulundu!
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KAYIP İLKNUR KÜÇÜK VE YAĞMUR KÜÇÜK LEFKOŞA’DA TESPİT EDİLDİ
Kayıp İlknur Küçük ve Yağmur Küçük, Lefkoşa’da tespit edildi. Polisten verilen bilgiye göre, 12 Ekim’den beri kayıp oldukları bildirilen Lefkoşa’da sakin İlknur Küçük (K-14) ve Yağmur Küçük (K-13) bugün Lefkoşa’da tespit edildi.
Etiketler : İlknur Küçük, Yağmur Küçük, kayıp, bulunma
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