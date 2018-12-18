KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ'NE BAĞIŞ
İrlanda’dan, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 25 bin Euro bağış
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İrlanda Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 25 bin Euro bağışta bulundu.
Komite, İrlanda Cumhuriyeti’ne bağışı için teşekkür etti.
Komiteden yapılan yazılı açıklamada son yapılan bağışla birlikte 12 yıl içerisinde İrlanda tarafından yapılan yardımların 350 bin Euro’yu bulduğu belirtildi.
Açıklamada, bugüne dek 923 kayıp şahsın kalıntılarının kimliklendirilerek ailelerine teslim edildiği ve kayıp ailelerinin acılarının hafifletilmesi için bağışçıların yardımlarına ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı.
Etiketler : İrlanda Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi
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