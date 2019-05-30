KAYIP “SANSAR” BULUNDU

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ve Prof Dr. Salih Gücel Alsancak Özgürlük Parkı'nda farklı bir çalışma yaptıkları sırada farkettikleri fereti yakalamayı başararak Taskent Doga Parki'na teslim ettiler.



Bilindiği üzere dün sabah gelen ihbarlar neticesinde Doğa Parkı aynı bölgede arama yapmış, hayvana ulaşamayınca da sosyal medya üzerinden görülmesi durumunda 1190 Yaban Hayat Destek Hattının aranması konusunda yardım çağrısında bulunmuştu.



Hayvan üzerinde yapılan kontrolde hayvanın feret (ferret, Mustela putorius furo) türü olduğu, çipli olmadığı dolayısıyla Veteriner Dairesinden izinli olma şansı bulunmadığı ve büyük ihtimalle ülkeye kaçak olarak girmiş olduğu tespit edildi. Veteriner Dairesi konu hakkında bilgilendirildi.



Yapılan ilk muayenesinde hayvanın 1 dişinin kırık, bir diğerinin de çürük olduğu ve müdahale ihtiyacı bulunduğu, ayrıca üreme organında şişlik ve iltihap olma durumu tespit edildiği ve müdahale edilmediği durumda bunun hayati risk oluşturduğu tespit edildi. Hayvan bu akşam Doğa Parkında müşahede altında tutulacak.

Ülkeye kaçak olarak getirilen hayvanlar hem gerekli sağlık belgelerinden yoksun olarak ülkeye sokulmakta, hem de çoğunlukla onların özel ihtiyaçlarının karşılanmadığı ortamlarda tutulduğundan dolayı hayvan refahı ihlalleri kaçakçılık ihlallerine ek olarak sıklıkla görülmektedir.