Kayıp üniversite öğrencisi Azra öldürüldü

Antalya’da, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 5 gündür haber alınamıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, cinsel istismara maruz bırakılıp, öldürülmüş olarak bulundu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

EMNİYET TELEFON SİNYALİNE PAZARTESİ BAKABİLİRİZ DEMİŞTİ

Haytaoğlu’nun ailesi, “Emniyet telefon sinyaline pazartesi günü bakabiliriz dedi, bu çok geç kızımızı canlı kanlı saçının teline zarar gelmeden bulmak istiyoruz lütfen bize yardım edin. Şiddet gören katledilen kadınlar için en önce koşan, bu dünyanın güzelleşmesi için çaba harcayan Azramızı bulmamız için lütfen yardımcı olun” ifadelerine yer vermişti.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, emlakçı M.M.A. tarafından cinsel istismara maruz bırakılıp, boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Haytaoğlu'nu valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. gözaltına alındı.

Cumhuriyet