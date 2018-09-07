KAYMAĞINI YİYEN ONLAR, BEDELİNİ ÖDEYEN BİZ!

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre; Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 2 günden beri sürdürdükleri eylemlerine Başbakan Tufan Erhürman’la dün yapılan görüşmeden bir sonuç alınamaması nedeniyle devam etme kararı aldı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, KKTC’de bitirilen hayvancılık için sonuç alıncaya kadar eylemlerinin süreceğini dile getirdi. Naimoğulları, gelinen aşamada ne üreticinin ne de hayvancının dayanacak gücü kalmadığını belirterek, “Bugüne kadar hep sabrettik ama artık bıçak kemiğe dayandı” dedi.

“Ne Tarım Bakanı ne de Maliye Bakanı sesimize kulak verdi”

Dövizin yükselişi TL’nin hızlı değer kaybı karşısında dövize endeksli olan girdi maliyetlerinin hayvancıyı bitirdiğini dile getiren Naimoğulları, ne Tarım Bakanlığı’ndan ne de Maliye Bakanlığı’ndan sorunlarına yönelik çözüm üretici bir yaklaşım bulamadıklarını kaydetti.

“Açıklamalar sürekli bütçede para yok, çözüm üreten de yok”

Her iki bakanlıktan yapılan açıklamaların hayvancının taleplerinden ve mevcut sorunlarından çok uzak olduğuna dikkat çeken Naimoğulları, “Açıklamalar sürekli bütçede para yok, imkanlar sınırlı, vereceğimiz para bu şeklinde. Yapılan zamların geri alınamayacağı söylemleri ile karşılandık. Aylardır hep aynı kısır döngünün içerisinde aynı konuşmalarla oyalanıyoruz” dedi.

“Bahanelere sığınarak kaçamazlar”

Hükümet kanadının hayvancının sorunlarına yaklaşım tarzının bütçe ve maliye odaklı olduğuna dikkat çeken Naimoğulları, sorunlara çare üretilemediğini dile getirdi. Paranın olmayışı bahanesinin arkasına sığınılarak, hiçbir çözüm yolu bulunmak istenmeyişini de eleştiren Naimoğulları, sorunların ve krizlerin var olduğunun herkesçe bilindiğini ve kabul edildiğini ancak bunun bahane olamayacağını savundu.

“Hükümetin görevi, sorunlara çözüm üretmek”

Naimoğulları, hükümet edenlerin görevinin halkı ve üreticiyi bu zor durumdan, ekonomik krizden çıkarmanın yollarını bulmak olduğuna vurgu yaptı.

“Hükümet çözüm yolu yerine, krizin daha da büyüyeceğini söylüyor”

Üreticinin sorunlarına yönelik planlanmış net bir çözüm yolu çizilemediğini ifade eden Naimoğulları, kriz ve çözüme yönelik hükümetin tutumunu da eleştirdi. Naimoğulları, hükümetin çözüm yolu yerine, krizin daha da büyüyeceğini, mevcut durumun da kötünün iyisi anlayışında olduğunu dile getirdi.

“Bizden beklenen özveriyi biz de siyasilerden bekliyoruz”

Hala hayvancıdan özveri beklendiğinin altını çizen Naimoğulları, istenen aynı özverinin hükümet tarafından gösterilmediğini savundu. Naimoğulları, “Hayvancı aylardır zaten özveri gösteriyor. Sadece üreticiden, hayvancıdan ve vatandaştan özveri beklenmesin, hükümet ve siyasiler de gereken özveriyi göstersin” diye konuştu.

“Tüccar zammı otomatiğe bağladı, hükümet yeme zam yaptı”

Tüccarın girdi maliyetlerine otomatiğe bağladığını, zamların bellerini büktüğünü anlatan Mustafa Naimoğulları, bir darbenin de hükümetin arpaya yaptığı zamdan aldıklarını kaydetti. Naimoğulları, hükümetin arpaya yaptığı zammı bir an evvel geri çekmesi gerektiğini ifade etti. Naimoğulları, arpaya yapılan kabul edilemez zammın süt ve et ürünlerine yansıyacağına dikkat çekerek, bundan direkt etkilenecek olanın hayvancı ve vatandaş olacağının altını çizerek, mağduriyet yaşanacağına vurgu yaptı.

Durum çok vahim

Kriz ortamında ve üreticinin içerisine düştüğü bataklıkta hükümetin hiçbir açılım yapmamasının da kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Naimoğulları, “Toprak Ürünleri Kurumu battı, çalışanları başka dairelere gönderildi. Bu kurum artık arpa ile ilgili hiçbir şey yapamayacak ve tamamen serbest piyasa devreye girecek ve arpa fiyatları astronomik rakamlara çıkacak. Gidişat daha da kötü olacak” diye konuştu.

“Bittik, tükendik”

Siyasiler ve hükümetin halkın ve üreticinin gösterdiği özverinin üçte birini bile göstermemesini eleştiren Naimoğulları, “Herkes bize özveri gösterin diyor. Biz bittik, tükendik aylardır özveri gösteriyoruz, aylardır sesimizi çıkarmıyor, eylem yapmıyoruz. Aynı özveriyi kendilerinden de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir torba yem 130 TL oldu”

Bir torba yemin 130 TL’yi geçtiğini, hayvancının sorunlarının diz boyu olduğuna dikkat çeken Naimoğulları, ne arpaya önlem alınabildiğini ne de girdi maliyetlerine çözüm bulunduğunu söyledi. Aynı kısır döngünün içerisinde dönülüp durulduğuna işaret eden Naimoğulları, bir arpa boyu yol alınamadığını ifade etti.

Ek mesailerin Tarım Bütçesi’ni geçtiği ülke: KKTC

KKTC’de 180 milyon TL ek mesai verildiğini anımsatan Naimoğulları, tarım bütçesinin de 145 milyon TL olduğunu ifade etti. Naimoğulları, tarım bütçesinden daha fazla ek mesai ödemelerinin söz konusu olduğu bir ülkede sistemli bir düzenlemenin gerektiğini söyledi. Naimoğulları, “Ülkede büyük bir adaletsizlik var, diğer yandan asgari ücretlinin de durumu içler acısı” dedi.

“Kimileri astronomik maaş alırken, kimileri karnını doyuramıyor”

Ülkenin adaletsizlik çemberi ile çevrili olduğuna vurgu yapan Naimoğulları, sistemsizliğin sistem olduğu KKTC’de kimilerinin astronomik maaşlar alırken, kimilerinin ise karnını doyuracak maaş alamamasını eleştirdi. Fedakarlık beklenilen kesimin hep emekçi ve üretici olduğuna vurgu yapan Naimoğulları, kaymak tabakanın ve yüksek maaşlar alarak devlet olanaklarını kullanan siyasilerin ise kıllarını kıpırdatmadığını ifade etti.

“Kaymağı yiyen onlar, bedeli ödeyen biz”

Hükümet ve siyasilerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğine işaret eden Naimoğulları, “Önlem alamayan bir hükümet, girdi maliyetlerine dur diyemeyen hükümet, asgari ücretlinin parasının erimesine seyirci kalan hükümet, üreticinin yok oluşunu izleyen hükümet, bedeli ödeyen biz, mağdur olan halk” diye konuşarak kaymağı yiyen kesimin başka, aç kalan kesimin başka olduğuna işaret etti.