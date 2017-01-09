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  3. KAYNANA RESTİ ÇEKTİ! CHLOE ŞOKTA..
KAYNANA RESTİ ÇEKTİ! CHLOE ŞOKTA..

KAYNANA RESTİ ÇEKTİ! CHLOE ŞOKTA..

Kaynana resti çekti! Chloe şokta..

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Serdar Ortaç-Chloe Loughnan çiftinin bebek krizine Nesrin Ortaç da dahil oldu.

Serdar Ortaç 6 Haziran 2014'te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan 2 yıldır çocuk istiyor. "Önce kariyerim" diyen Chloe (24) ise anne olmaya hiç yanaşmıyor. Çiftin arasındaki bebek krizine Serdar'ın annesi Nesrin Ortaç da dahil oldu. Nesrin Hanım gelinine "Oğlum 1 ay sonra 47 yaşına giriyor. Baba olmak en doğal hakkı. İşlerini ön planda tutman Serdar'ı da beni de çok üzüyor" diye rest çekti.

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