KAZA YAPAN ARAÇTA UYUŞTURUCU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunun Şahinler köyü yakınlarında Y.T.(E-36)’nin kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yaptığı yerde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve kaza anında araçta yolcu olarak bulunan ve kaza sonrası olay yerinden kaçan H.Y. (E-24) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.