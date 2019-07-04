KAZA YAPAN ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU!
1 kişi tutuklandı!
A+A-
KAZA YAPAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün, Girne - Lefkoşa ana yolunun 3-4’ üncü kilometreleri arasında kullanımında bulunan araçla trafik kazası yapan Y.A.’nın (E-26) aracında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sigara bulunarak emare alındı. Y.A tutuklandı.
Etiketler : Girne - Lefkoşa ana yolu, kaza, araç, uyuşturucu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.