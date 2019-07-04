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KAZA YAPAN ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU!

KAZA YAPAN ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU!

1 kişi tutuklandı!

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KAZA YAPAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün, Girne - Lefkoşa ana yolunun 3-4’ üncü kilometreleri arasında kullanımında bulunan araçla trafik kazası yapan Y.A.’nın (E-26) aracında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sigara bulunarak emare alındı. Y.A tutuklandı. 

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