Kaza yapan uçağın pilotu tutuklandı! Pilottan çarpıcı iddialar

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen kaptan pilot Mahmut Aslan, tutuklandı. Kaptan pilot hakimlikteki sorgusunda pistin gerekli periyodik temizliği yapılmadığını ve kaygan zemin oluştuğunu savundu. Öte yandan, “Kule hiçbir şekilde ‘inmeyin’ diye talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre, inip inmeme hususunda değerlendirme yaparız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat günü meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün hastanede “şüpheli” sıfatıyla ifade vere kaptan pilot Mahmut Aslan, taburcu olarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcılıkta yaklaşık 1 buçuk saat ifade veren kaptan pilot Mahmut Aslan, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından zamanında frenleme yapmadığı, uçağı indirmede ısrarcı olması, kazakırıma uğrayan uçağın birinci pilotu olması sebebiyle kusurlu olduğu değerlendirilerek, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma” suçundan tutuklandı.

Tutuklanan pilot Maltepe Cezaevine gönderildi.

UÇAĞA YILDIRIM ÇARPTIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Mahmut Aslan hakimlikteki sorgusunda şu ifadeleri kullandı;

*İzmit semalarında havadan dolayı kaçınma yaşadık. Yeşilköy bizi Marmara Denizi üzerine doğru yönlendirdi. Sorumlu kaptan pilot olarak ben görevliydim.

Yalova hizalarında kuvvetli bir yıldırım çarptı. Bu önemli bir olaydır. Uçakta cihaz kaybına ve uçağın sisteminin bozulmasına sebep olabilir.

*Hava şartlarından dolayı 06AILS başlangıç noktasında direkt rota istedik. Muhtemelen karşıdaki kişi ses tonumdan stresimi anlayarak talebi kabul etti.

*İniş hazırlıklarına başladık ve alçaldık. Yardımcı pilot İngilizce olarak uçağa yıldırım çarptığını teknik departmana bildirdi. İniş sırasında 06 AILS sinyallerini kurduk, Sabiha Gökçen'e iniş için Yeşilköy Sabiha Gökçen kuleye aktardı.

*Kule önümüzdeki trafiğin pisti pas geçtiğini söyledi. Bizim inmememiz için bir sebep değildi. Kule hiçbir şekilde ‘inmeyin' diye talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre, inip inmeme hususunda değerlendirme yaparız.

“PİSTİN PERİYODİK TEMİZLİĞİ YAPILMAMIŞTIR”

Aldıkları verilere göre inip inmeme hususunda değerlendirme yaptıklarını söyleyen pilot sorgusunda şöyle dedi;

*Firmamız 15 knot'dan yüksek kuyruk rüzgarlarında inmememizi belirtmiştir. Olay günü uçağımın kuyruk rüzgarı 14 knot'tur ve inmememiz için bir engel teşkil etmez.

*Emniyetli bir şekilde inişimi yaptım. Sert bir iniş olmadı. Uçakta yavaşlamayı hissettim. Tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir, yoksa kayganlaşmaya neden olur.

*Olay günü de bu nedenle uçağımın kaydığını düşünüyorum. Ağır bir şekilde yaralandım. Benim buradaki kusurum yıldırım nedeniyle iniş hususunda emniyetli bir şekilde yere inmektir.

*Hızım normal sınırındaydı. Bu kazanın meydana gelmesinde Sabiha Gökçen Meydan İşletmesi AIP yayınında belirttiği kurala uymamıştır.

*Pistin gerekli periyodik temizliği yapılmamıştır ve kaygan zemin oluşmuştur. Ayrıca pistlerde suyun drenajı için gerekli asfalt düzeni bulunmamaktadır.

*Pistin sonunda stopway alanının bulunmaması ve uçurumun bulunması bu kazanın meydana gelmesindeki hatalar zinciridir.

“YARDIMCI PİLOT İKAZ ETMEDİ”

Tüm anormalliklerin gözleminin yardımcı pilota ait olduğunu söyleyen kaptan pilot, “İniş yaptıktan sonra uçağın hızını takip etmem mümkün değildir. Bu görev yardımcı pilota aittir. Yardımcı pilot tarafından ikaz edilmedim. Bu nedenle 6 saniye sonra fark edince frenleme yapmış olabilirim” dedi.

Sözcü