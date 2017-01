KAZADA BONZAİ ŞÜPHESİ!

Girne-Değirmenlik anayolunda kaza yapan 41 yaşındaki C. C.’ın aracında ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi

Girne-Değirmenlik anayolunda önceki akşam yönetimindeki NU 413 plakalı araç ile kaza yapan C. C.’nın şüpheli hareketleri üzerine olay yerinde bulunan Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görevli bir polis ekibi, zanlının aracında arama gerçekleştirdi.

Araçta yapılan aramada, sigara paketi içinde bir adet ucu yanık içinde tütünle karışık bonzai bulunan ucu yanık sigaranın bulunması üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne haber verildi.

Narkotik ekiplerinin zanlının üzerinde yaptığı aramada, giymekte olduğu montunun cebinde bir adet içinde tütünle karışık bonzai bulunan bir adet ucu yanık sigara ve kağıt parçasına sarılı iki buçuk gram bonzai ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada söz konusu uyuşturucu maddeleri, 21 Ocak tarihinde ismini bilmediği bir şahıstan aldığını itiraf eden zanlı C. C. tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

“İlk defa böyle bir ortama giriyorum”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, C. C.ın önceki akşam saat 19.30 sıralarında Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde yaptığı kazanın ardından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlının aracında ve üzerinde yapılan aramada iki buçuk gram bonzai ve iki adet içerisinde tütün ile karışık bonzai elle sarılmış sigara bulunduğunu belirtti.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Bayram, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise, “İlk defa böyle bir ortama giriyorum, avukat istiyorum” şeklinde kendini savundu.

