Kazada ölenlerin isimleri belli oldu

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; 06.10.2019 tarihinde saat 19.25 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu Ulukışla arasında Haşim Girgin (E-30) yönetimindeki HF 388 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yahya Amasyalı (E-42) yönetimindeki TGK 952 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile birlikte TGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aysın Amasyalı (K-40) almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. TGK 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlayda Amasyalı (K-18) ile Hasan Amasyalı (E-13) ‘nın tedavileri LDH’de sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.