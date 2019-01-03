KAZADA YARARLANANLAR HAKKINDA YENİ GELİŞME!
Bugün Taşpınar’da meydana gelen kazada yaralananlar hakkında yeni gelişme...
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Taşpınar da meydana gelen kazada, 47 LF 137 plakalı araç sürücüsü Uğur Özaksoy’un kalça kemiğinde,araçta yolcu olarak bulunan Zehra Özaksoy’un ise sol kolunda kırık teşhisi ile müşahede altına alınmışlardır.
Etiketler : Taşpınar, kaza, gelişme, yaralananlar, bilgi
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