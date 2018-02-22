KAZALAR HIZ KESMİYOR!

Haspolat’ta dün meydana gelen kazada iki araç zarar gördü

Ülkemizde trafik kazaları hız kesmeden devam ediyor. Dün Haspolat’ta meydana gelen kazada, iki araç maddi hasar görürken, herhangi bir yaralanma olmaması ise sevindirdi.

Araçlarda hasar oluştu

Kaza, Haspolat Sanayi Anayolu’nda, Lefkoşa – Mağusa Anayolu’na doğru seyreden LS 738 plakalı Isuzu marka vasıtaya, Kirli Sanayi tali yolundan gelip, kavşakta durmadan anayola çıkış yapan, NA 975 plakalı aracın çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu NA 975 plakalı van araç ve LS 738 plakalı araçta hasar oluştu.

Çarpmanın etkisi ile şoka giren van araç sürücüsü bir süre arabanın direksiyonu başından kalkamadı.

Yeni Bakış